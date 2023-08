Weniger Kameraden wegen Sportprüfung? Berufsfeuerwehranwärter müssen 3000 Meter in Delmenhorst schneller laufen als anderswo Von Florian Mielke | 23.08.2023, 12:08 Uhr Bei der Feuerwehr muss es oft schnell gehen: Darum gibt es bei Berufswehren vor der Einstellung auch einen Fitnesstest. Symbolfoto: dpa/picture alliance up-down up-down

Für die Aufnahme in die Delmenhorster Berufsfeuerwehr müssen unter anderem 3000 Meter in weniger als 15 Minuten zurückgelegt werden. In Oldenburg sind 16 und in Bremen sogar 17 Minuten Zeit dafür. Das ist der Grund.