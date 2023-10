Haus unbewohnbar Großaufgebot der Feuerwehr Delmenhorst: Brand auf Dachboden Von Kai Hasse | 05.10.2023, 18:53 Uhr | Update vor 8 Min. Mit zwei Drehleitern waren die Feuerwehren im Einsatz. Foto: Nonstopnews up-down up-down

Wegen eines Feuers im Dachstuhl eines Wohnhauses in Delmenhorst waren am Donnerstagabend mehrere Feuerwehren im Einsatz. Die Bewohner sind in Sicherheit.