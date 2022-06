Die vergangenen Wochen waren viel zu trocken: Wie Sie sich bei Waldbrandgefahr richtig verhalten. FOTO: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Trotz angekündigter Regenfälle Freiwillige Feuerwehren in Delmenhorst warnen vor Waldbrandgefahr Von Maurice Arndt/dpa | 24.06.2022, 15:34 Uhr

Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Wochen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Waldbränden in weiten Teilen Niedersachsens. Die Freiwilligen Feuerwehren in Delmenhorst geben Tipps, wie sich Feuer vermeiden lassen. Zum Beispiel sollten Zigarettenkippen nicht weggeworfen werden.