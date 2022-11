„Quote nicht zu rechtfertigen“. Sozialwohnungen in Delmenhorst-Düsternort. Foto: Michael Korn up-down up-down Wohnungen in Delmenhorst Fixes Kontingent für Sozialwohnungen wäre reine Ideologie Meinung – Michael Korn | 04.11.2022, 18:29 Uhr

In der Stadt Delmenhorst soll es keine Quote für Sozialwohnungen in neuen Quartieren geben. Der Antrag einer SPD-geführten Allianz scheiterte. Ein Kommentar