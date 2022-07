Sigrid und Axel Rampf geben ihre Fleischerei, die sie seit 32 Jahren führen, in wenigen Tagen auf. FOTO: Thomas Breuer up-down up-down Zusätzlich zum Aus bei Lehnacker Auch Fleischerei Rampf steht in Delmenhorst kurz vor der Schließung Von Thomas Breuer | 05.07.2022, 19:36 Uhr

32 Jahre schon betreiben Axel und Sigrid Rampf in dritter Generation ihre Fleischerei an der Oldenburger Straße. In wenigen Tagen ist Schluss. Das Ende wird aus freien Stücken eingeläutet.