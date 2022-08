Am Wochenende kann in privaten Höfen wieder nach Schnäppchen gesucht werden. (Archiv) Foto: Christopher Bredow up-down up-down Alternative für abgesagten Hökermarkt Kleines Flohmarkttreiben am Sonntag in Hasbergen Von Lea Borner | 26.08.2022, 14:15 Uhr

Um die Straßen wiederzubeleben, findet in Höfen entlang der Dorfstraße in Hasbergen am kommenden Sonntag ein Flohmarkt statt. Er stellt eine kleine Alternative zum Hökermarkt dar, der dieses Jahr wieder nicht stattfinden kann.