Flohmaxx-Veranstalter verteidigt Preise Kritik an Eintritt und Standgebühren bei Flohmarkt in Delmenhorst Von Florian Mielke | 13.06.2022, 18:36 Uhr

Am Sonntag fand in Delmenhorst der Flohmarkt Flohmaxx statt. Vor allem den Eintrittspreis und die Höhe der Standgebühren können Verkäufer und Besucher in den sozialen Medien nicht nachvollziehen. Der Veranstalter verteidigt sich.