In Delmenhorst haben immer mehr Schülerinnen und Schüler einen Förderbedarf. Das stellt auch die Stadt als Schulträger vor Herausforderungen. (Symbolbild) FOTO: Marijan Murat Bau einer neuen Förderschule? Delmenhorster Schüler haben deutlich mehr Förderbedarf Von Frederik Grabbe | 16.04.2022, 14:02 Uhr

Seit Jahren steigt die Zahl der Jungen und Mädchen, die in der Schule einen Förderbedarf benötigen. Warum ist das so? Und was sind die Folgen?