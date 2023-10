Kinder- und Jugendprojekte unterstützen und gleichzeitig ein praktisches und schönes Weihnachtsgeschenk für Familienmitglieder oder die Belegschaft besorgen? Wer diese Frage mit „Ja“ beantwortet, wird mit dem neuen, hochformatigen Fotokunstkalender des Rotary-Clubs Delmenhorst fündig, der nun in verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt oder per Online-Bestellung zu erstehen ist.

Bekannte Delmenhorster Motive in neuer Perspektive

Unter dem Titel „Delmenhorst hell – dunkel“ zeigt der Kalender zwölf ausgewählte Motive vom Verein Delmenhorster Amateurfotografen „fotoforum 75“ im Spannungsfeld der unterschiedlichen Wirkungen des Lichtes. Die Bilder wechseln zwischen Landschaften, Architektur sowie kontrastierender schwarz-weiß Fotografie und bieten bekannte Delmenhorster Motive wie den Wasserturm, den Kramermarkt, die Graft, die Lange Straße oder die St. Laurentius Kirche aus überraschenden Perspektiven.

Den Reinerlös aus dem Verkauf seines bereits elften Kalenders wird der Rotary Club Delmenhorst zur Unterstützung von Kinder- und Jugendprojekten verwenden, die er schon in der Vergangenheit gefördert hat. So werden Projekte zur Leseförderung und Programme zur Vorbeugung von Sucht und Gewalt berücksichtigt.

Hier gibt es den Rotary-Club-Kalender 2024 zu kaufen

Verkauft wird der Kunstkalender „Delmenhorst hell - dunkel“ in der Geschäftsstelle des Delmenhorster Kreisblattes an der Langen Straße 122, sowie in den Buchhandlungen Jünemann, Lesezeichen und Thalia in der Innenstadt. Außerdem bieten ihn das Fotogeschäft photo!Waßer an der Bremer Straße 78 sowie die Tourist-Info der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) an der Langen Straße 10 an. Wer den Kalender im Internet bestellen will, kann dies unter del-kunstkalender.de tun. Hier gibt es auch einen ersten Einblick und weitere Informationen zu den Verkaufsstellen.

Der Preis beträgt 17 Euro pro Stück. Bei einer Online-Bestellung werden zusätzlich Versandkosten fällig.