Am Samstagmittag, 23. April, hat in der historischen St. Cyprian- und-Cornelius-Kirche in der Ganderkeseer Ortsmitte ein feierlicher Konfirmationsgottesdienst stattgefunden. Pastorin Susanne Bruns erteilte dabei den Segen an (vorne v. li.) Marina Edelmann, Mila Scherschanski, Sophia Bleckwehl, Rosa Geeske Hornig, Johanna Zoe Klein, Hanna Maria Goedeke und (hinten v. li.) Maxim Diterle, Jon-Marc Junior Tönjes, Tammo Jorge Hinrichs, Svea Marie Grosenik, Merle Marie Thiemann, Julien Goedecke, Maximilian Abel und Mika Keno Ganslmayr.

FOTO: AleX/PHOTO