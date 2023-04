Haben am Samstag, 22. April, ihre Einsegnung erfahren: Kaja Marie Bleydorn, Andrey Golynskiy, Pascal Grabanowski, Jana Hagestedt, Tom Hartwig, Jan Hespe, Lea Marie Höpfner, Yannik Michael Krogh, Matteo Levi Krüger, Mika Lenart, Leo Kaspar Mensing, Anton Müller, Anna Lena Pott und Lina Wichmann zusammen mit Vikar Julius Henckel (li.). Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Einsegnung gefeiert Fotos von den Konfirmationen und Erstkommunionen 2023 in Delmenhorst, Ganderkesee und Stuhr und | 23.04.2023, 11:31 Uhr Von Frederik Grabbe Sebastian Hanke | 23.04.2023, 11:31 Uhr

Auch in 2023 werden in der Region wieder Konfirmationen und Erstkommunionen gefeiert. In diesem Artikel, der Stück für Stück ergänzt wird, zeigt das dk die Konfirmanden und Kommunionkinder, die von der Redaktion fotografiert werden durften. Die Fotos stehen zum Download bereit.