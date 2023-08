Anja Kretschmer war eine von denen, die schon in der Jugend die Nähe zu Friedhöfen gesucht hat. Als Mitglied der „Goth-“ oder „Dunklen Szene“ habe sie an Grabstätten zusammen mit Freunden ihre Zeit verbracht. „Ich hatte schon immer die Tendenz zum Friedhof“, sagt sie heute. Diese spendeten ein Gefühl von Ruhe und Demut für die Verstorbenen. Ein Grund für sie, bei einer besonderen Führung im September Delmenhorster einzuladen, ihren Friedhof an der Wildeshauser Straße mit neuer Perspektive zu sehen. Dabei darf man auch – mindestens – schmunzeln.

Mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen

„Von Leichenbitter, Wiedergängern und Totenkronen – Ein Rundgang mit der Schwarzen Witwe“ nennt sie ihre Veranstaltung am 29. September. Dass Friedhöfe bei vielen Menschen ein wenig Beklemmung auslösen, sei natürlich. Immerhin gehe es ums Sterben, um tote Menschen im Boden. Aber dabei solle es nicht bleiben, findet Kretschmer: „Es ist wichtig für die Menschen, über das Sterben zu sprechen, und sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.“ So habe sie in Friedhöfen immer eher etwas Positives gesehen. Bei ihrer Führung, die sich um Sitten und Bräuche sowie den Aberglauben unserer Vorfahren dreht, darf es aber auch humorvoll statt bedrückt sein.

Solche Führungen gibt sie bereits seit elf Jahren und das mit Erfolg: „Jeder identifiziert sich damit, weil jeder stirbt. Und wir sehen manche Dinge dennoch mit Abstand, weil sie auch sehr lange her sind“ – wie etwa der Aberglauben rund um Raben oder Uhren.

„Starrb! Starrb! Starrb!“

„Starrb!“ krächzt Kretschmer schrill, um mal zu demonstrieren, woher diese Mär, dass Raben den Tod bringen, kommt. „Die Leute hörten: Starb! Wenn also ein Rabe auf einem Haus saß und das rief, war das ein Grund, den nahenden Tod zu fürchten.“ Ähnliches gelte beispielsweise bei den stehengebliebenen Uhren. Wenn ein Tod unerklärlich blieb, blieb den Menschen allzu oft nur der Ausweg, Unerklärliches mit Ungewohntem in Verbindung zu bringen: Eine stehen gebliebene Uhr war eine symbolträchtige Verbindung, die für Menschen zu einem Omen des Todes wurde.

Fragen, um die die Führung kreist, sind beispielsweise, wie Vorfahren mit dem Tod umgegangen sind, mit Tod und Trauer, welche Rituale es gab, warum man beispielsweise einen Sterbenden nie beim Namen rufen darf oder was die Taube mit dem Tod zu tun hat. Oder warum Verstorbene festgebunden oder ihnen Erbsen mit in den Sarg gelegt wurden.

Friedhofsverwaltungen erstaunt

Diese Führungen sorgten immer wieder für gut besuchte Veranstaltungen, sagt die 42-jährige Rostockerin. „Die Friedhofsverwaltungen sind immer wieder erstaunt, auch darüber, wie unterschiedlich die Menschen sind, die da kommen. Alles von der Familie mit Kindern über interessierte Studenten bis hin zu Senioren“, sagt Kretschmer – die übrigens selbst ganz klassisch mit Erdbestattung und Grabstein samt Name und Daten begraben werden wollen würde.