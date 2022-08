Elektrischen Heizungen werden bei Baumärkten und Elektrogeschäften in der Region stark nachgefragt. FOTO: dpa/Felix Hörhager up-down up-down Gaskrise erhöht Nachfrage Käufe von Heizlüftern steigen in Delmenhorst - und das im Sommer Von Lea Borner | 03.08.2022, 15:42 Uhr

Trotz heißer Sonnentage kommt es in Delmenhorst und Ganderkesee zur erhöhten Nachfrage nach elektrischen Heizungen. Die Gaskrise hinterlässt auch in den Baumarktregalen ihre Spuren. Wie Menschen in der Region für den Winter vorsorgen. Und ob elektrische Heizungen eine sinnvolle Alternative sind.