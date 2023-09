Wer die Stromer Landstraße in Höhe des Sandkampsdeich passieren will, muss höllisch aufpassen. Nicht nur, weil die Verbindungsstrecke zwischen Delmenhorst und Bremen gerade zu Stoßzeiten viel befahren ist, sondern auch, weil es hier gar keinen direkten Überweg gibt. Unlängst hatte die SPD Anträge gestellt, um dort die Verkehrssicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Die nun erfolgte Lösung von der Stadt reicht der Partei aber nicht aus.

Um als Radfahrer in den Sandkampsdeich zu kommen, muss man schräg versetzt über die viel befahrene Stromer Landstraße. Foto: Jonas Altwein

So begründet die Stadt ihr Vorgehen

Am Donnerstag wurde im Ortsrat Hasbergen in der Feuerwache das Ergebnis zu Protokoll gegeben. Nach Prüfung des Fachdienstes Straßen- und Brückenbau und der Polizei ist an besagter Stelle in Fahrtrichtung Bremen nun das Verkehrszeichen „Achtung, Radfahrer“ aufgestellt worden. Die Kommission war zu dem Ergebnis gekommen, „dass Fahrbahnmarkierungen nicht zielführend wären und auch nicht rechtskonform umgesetzt werden könnten.“ Die Aufstellung von besagtem Verkehrszeichen 138 erfülle hingegen „sehr wohl den gewünschten Zweck zum Schutze der Radfahrerinnen und Radfahrer“, heißt es in der Begründung.

SPD hatte schon 2018 und 2020 Anträge gestellt

Nach Meinung von Annette Kolley (SPD), der dieses Thema schon seit Jahren ein Anliegen ist, reiche die nun präsentierte Lösung aber nicht aus. Bereits in den Jahren 2018 und 2020 hatte die SPD Anträge gestellt, um die Verkehrssicherheit hier zu erhöhen.

Von hier aus muss man sich über 20 Meter auf der Stromer Landstraße bewegen, ehe die Abbiegung in den Sandkampsdeich erfolgt. Foto: Jonas Altwein

Ihr gegenüber hätten Bürger schon oft gesagt, dass sie sich unsicher fühlen, wenn sie am Sandkampsdeich die Straße passieren wollen, sagte die Lokalpolitikerin. Um das zu tun, muss man sich quer versetzt rund 20 Meter auf der Stromer Landstraße bewegen. „Das ist schon ein bisschen brenzlig. Wir wollen hoffen, dass da nicht mal etwas passiert“, so Kolley.