Hat seit Mittwoch seine ersten Bewohner: die Flüchtlingsunterkunft im alten Delmenhorster Innenstadtkrankenhaus. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Platz für 300 Menschen Geflüchtete ziehen ab sofort in altes Josef-Stift in Delmenhorst ein Von Frederik Grabbe | 19.07.2023, 18:47 Uhr

Am Mittwoch sind die ersten Schutzsuchenden in das alte Delmenhorster Innenstadtkrankenhaus eingezogen. Die Awo bereitet sich auf den Betrieb vor. Künftig wird es in der Stadt nur noch zwei Unterkünfte für Flüchtlinge geben.