Der Verkehr im Stadtnorden würde durch eine neue Bundesstraße zunehmen. Unter anderem darum protestieren Anwohner - wie hier in Sandhausen - gegen die geplante Trasse. Foto: Frederik Grabbe

Straßenbau in Delmenhorst Gegner der B212neu bäumen sich per Petition gegen Großbauprojekt auf Von Frederik Grabbe | 05.05.2023, 06:16 Uhr

Ist groß angelegter Straßenbau in Zeiten der Klimaerhitzung überhaupt noch zeitgemäß? Diese Frage stellen Gegner der B212neu in Delmenhorst. Per Petition wollen sie nun das millionenschwere Bauprojekt verhindern.