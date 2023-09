In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter Fahrräder in der Stadt Oldenburg entwendet. Ein Fahrrad war mit einem Ortungschip versehen, wie die Polizei berichtet. Die Spur führte in die Stadt Delmenhorst, wo schließlich mehrere, hochwertige Fahrräder sichergestellt wurden.

Ortungsgerät sendet Daten aus Delmenhorst

Zwei junge Frauen, 18 und 19 Jahre alt, hatten am Mittwoch, 20 Uhr, ihre Fahrräder in der Nähe des Hauptbahnhofs Oldenburg verschlossen abgestellt. Als sie am frühen Donnerstag zum Standort ihrer Fahrräder zurückkehrten, stellten sie den Diebstahl fest und verständigten die Polizei.

Eine der beiden jungen Frauen hatte ihr Fahrrad mit einem Ortungsgerät versehen. Die gesendeten Standortdaten führten in die Kantstraße nach Delmenhorst. Die verständigten Beamten der Polizei Delmenhorst suchten die Zieladresse auf, konnten das Fahrrad aber zunächst nicht finden. Allerdings befanden sich mehrere verschlossene Garagen in der Nähe.

Signalton führt zur richtigen Garage

Die junge Frau machte sich noch in der Nacht auf den Weg von Oldenburg nach Delmenhorst. Als sie sich in der Nähe des angezeigten Standorts befand, konnte sie über ihr Smartphone einen Signalton abspielen lassen. So war es möglich, die richtige Garage ausfindig zu machen.

Nach dem Öffnen kamen insgesamt sieben, zum Teil hochwertige Fahrräder und Pedelecs zum Vorschein. Auch die Fahrräder der beiden Frauen befanden sich in der Garage.

Täter wird noch ermittelt

Wer für die Taten verantwortlich ist, ist Teil der eingeleiteten Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schweren Fällen. Ebenso müssen einige der sichergestellten Fahrräder noch den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden.