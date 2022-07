Bei einem Brand in einem Haus an der Lilienthalstraße konnte die Ursache schnell herausgefunden werden. (Symbolfoto) FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Gegenstände kokeln in Ofen Gemeldeter Wohnungsbrand in Delmenhorst geht glimpflich aus Von Melanie Hohmann | 27.07.2022, 11:19 Uhr

Glimpflich ausgegangen ist ein Brand in einem Vierfamilienhaus an der Lilienthalstraße. Personen kamen nicht zu Schaden, die Ursache konnte noch in der Nacht gefunden werden.