Verkaufsoffener Sonntag in Delmenhorst Händler in der City zufrieden, Wirte auf dem Rathausplatz enttäuscht | 29.05.2022

Zum ersten Mal in diesem Jahr hat wieder ein verkaufsoffener Sonntag in Delmenhorst stattgefunden, der am letzten Tag des Trauben- und Hopfenfestes Besucher in die City lockte. Auch wenn für das durchwachsene Wetter niemand etwas kann - Verbesserungsvorschläge gibt es einige.