Dieses Wochenende bieten Winzer und Weinhändler in stimmungsvoller Atmosphäre ihre edlen und leckeren Tropfen an und verwandeln die Markthalle und den Rathausplatz in eine einladende Weinlandschaft: Das Delmenhorster Weinfest findet wieder statt. Am Freitag, 18. August, beginnt die Veranstaltung um 16 Uhr. Am Samstag, 19. August, öffnen die Türen um 15 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Erlesene Weine und andere Köstlichkeiten

Sechs Weingüter und Weinfachhändler werden verschiedenste Weinrebsorten anbieten: Das Weingut Holger Schmitt aus Wallertheim und Müsken Weine aus Wedemark sind dabei. Am Stand von Inkoop sind das Bioweingut Hubertushof von der Mosel und der Bremer Weinimporteur Eggers & Franke vertreten. Außerdem bieten der Pfälzer Weintreff aus Weyhe und das Weingut Dohlmühle aus Flonheim auf dem Rathausplatz Weine an.

Für diejenigen, die Wein nicht mögen, gibt es übrigens Alternativen: Eine Cocktailbar lockt mit sommerlichen Getränkekreationen und in der Markthalle wird das Bremer Tor Bier und alkoholfreie Getränke ausschenken. Flammkuchen, Fischbrötchen, Bratwurst und Crêpes sowie Brezeln und Käseplatten runden das Angebot ab – es sollte für jeden etwas dabei sein.

Beim Weinfest auf dem Rathausplatz dreht sich alles um den Genuss. Archivfoto: dwfg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Stimmungsvolles Ambiente mit bester Unterhaltung

Am Freitag ab 19 Uhr treten „Detlef Blanke and friends“ auf und am Samstag gibt es ebenfalls ab 19 Uhr spanische Klänge von „Cocktail Tropical“. Außerdem werden DJs an beiden Tagen Tanzstimmung verbreiten.

Lea Eichinger von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) blickt der Veranstaltung bereits mit Freude entgegen: „Wir freuen uns, das Weinfest in ,alter Frische‘ in Zusammenarbeit mit den ehemaligen Weinfestplanern Axel Freuer und Eberhard Scharf wieder stattfinden zu lassen. Das Weinfest wird mit viel Liebe zum Detail und vielen bekannten Gesichtern zurückkehren. Die Besucher könnten sich, so heißt es vorab, auf „kleinere atmosphärische Überraschungen“ freuen.