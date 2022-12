Die Feuerwehr konnte bei ihrem Einsatz Schlimmeres verhindern. Symbolfoto: imago images/Marius Schwarz up-down up-down Feuerwehreinsatz in Delmenhorst Geparkte Sattelzugmaschine vollständig abgebrannt Von Ilias Subjanto | 24.12.2022, 18:40 Uhr

Feuerwehreinsatz am späten Freitagabend in Delmenhorst: Eine in der Stadtmitte am Straßenrand abgestellte Sattelzugmaschine stand lichterloh in Flammen.