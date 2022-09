Folgt Delmenhorst dem Beispiel? Im Gesundheitskiosk in Hamburg-Billstedt sind im ersten Jahr mehr als 3000 Beratungen geleistet worden. Das Projekt war mit dem Ziel gestartet, in einer Gegend in Hamburg, in der es wenig Ärzte gibt, ein kostenloses Beratungsangebot für Anwohner zu schaffen.

Foto: Daniel Reinhardt