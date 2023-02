Bei zwölf Durchsuchungen haben Polizisten am Dienstagmorgen sieben Personen festgenommen - drei davon in Delmenhorst. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Sieben Tatverdächtige im Fokus Drei Festnahmen in Delmenhorst nach versuchtem Tötungsdelikt in Gelsenkirchen Von Eyke Swarovsky | 14.02.2023, 11:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Gelsenkirchener Altstadt am 26. Dezember 2022 haben zahlreiche Einsatzkräfte am Dienstagmorgen Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle vollstreckt. Auch in Delmenhorst klickten die Handschellen.