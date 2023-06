In Delmenhorst und dem Umland war das Unwetter in der Nacht zu Mittwoch besonders heftig. Foto: NonstopNews / Gerrit Schröder up-down up-down Wetterdienst ordnet Lage ein Gewitter-Bilanz: Delmenhorster Raum als Starkregen-Hotspot in Niedersachsen Von Jonas Altwein | 21.06.2023, 13:05 Uhr

Das Gewitter in der Nacht zu Mittwoch wütete in der Region um Delmenhorst besonders heftig. Derart hohe Niederschlagsmengen wurden in ganz Niedersachsen sonst nicht erreicht.