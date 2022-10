Peter Groesdonk (oben links), Roland Sterges (oben rechts), Peter Kroll-Ploeger (unten links), Alexa Wichner (unten rechts). Foto: Lions-Club Delmenhorst-Burggraf up-down up-down Lions Club lädt zur Gitarren-Nacht Musikstars zu Gast in Delmenhorster Markthalle Von Melanie Hohmann | 09.10.2022, 12:00 Uhr

Topstars wie Peter Groesdonk, Roland Sterges, Peter Kroll-Ploeger an der Gitarre und Alexa Wichner als Sängerin kündigt der Lions Club Delmenhorst-Burggraf für seine Gitarren-Nacht in der Markthalle an.