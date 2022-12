Stellenweise war es am Montagmorgen spiegelglatt auf Straßen und Gehwegen. Symbolfoto: imago images / localpic up-down up-down Meist kleine Blechschäden Glatteis: Nur wenige Unfälle in Delmenhorst und in der Region Von Eyke Swarovsky | 19.12.2022, 13:37 Uhr

Glatteis hat weite Teile Norddeutschlands am frühen Montag in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. In Delmenhorst und den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch kam es zu vergleichsweise wenigen Unfällen.