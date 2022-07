Nach 24 Stunden Laufstrapazen haben sie es sich verdient, beim Siegerfoto zu sitzen: Die besten Teams des Burginsellaufs sind Long Distance Relay-tionship (hinten, 1. Platz), Lauftreff Lüdinghausen (vorne, 2.) und Polizei Delmenhorst (links, 3.). FOTO: Rolf Tobis up-down up-down 18. Burginsellauf in Delmenhorst Glückliche Gesichter nach 24 Stunden Dauerbelastung in der Graft Von Dirk Hamm | 31.07.2022, 14:27 Uhr

Mit viel Applaus für die Aktiven ist am Sonntagmittag der 18. 24-Stunden-Burginsellauf in Delmenhorst zu Ende gegangen. Der beste Einzelläufer hat umgerechnet fünf Marathons am Stück geschafft.