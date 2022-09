In Düsternort hat es an der Görlitzer Straße gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus. Foto: Nonstopnews up-down up-down Feuer in Düsternort Jugendliche bei Brand an Görlitzer Straße in Delmenhorst in Gefahr geraten Von Marco Julius | 17.09.2022, 15:31 Uhr

Bei einem Brand an der Görlitzer Straße in Delmenhorst ist am Samstag ein 14-jähriges Mädchen in Gefahr geraten. Die Feuerwehr musste mit einer Steckleiter anrücken.