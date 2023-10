Nach Goldbarren-Spende an Tagesmutter Juwelier in Delmenhorst: Warum Gold gerade besonders wertvoll ist Von Jonas Altwein | 17.10.2023, 14:25 Uhr Thomas Seven führt das Geschäft „Der Goldmann“ in Delmenhorst. Der Juwelier erklärt, wie man echtes Gold erkennt und warum der Preis derzeit auf einem Hoch ist. Foto: Jonas Altwein up-down up-down

Eine Goldbarren-Spende an eine Delmenhorster Tagesmutter sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Juwelier Thomas Seven erklärt, wie man echtes Gold erkennt und warum das Edelmetall in diesen Tagen einen besonders hohen Wert hat.