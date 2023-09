Innehalten mithilfe von Popmusik - dazu lädt die Delmenhorster Popkantorin Karola Schmelz-Höpfner jetzt bei mehreren Pop-up-Andachten ein. Bis zum Ende des Jahres tourt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Diplom-Musiklehrer Christian Höpfner, durch verschiedene Delmenhorster Kirchen, um in aller Kürze Lieder und Gedanken, Gebet und Segen mit Popmusik zu verkünden.

Stimmungsvolle Pop-Songs, die zum Nachdenken anregen

Die Pop-up-Andachten sollen jeweils eine gute halbe Stunde dauern, anschließend gibt es bei Getränken Gelegenheit zum Beisammensein und Austausch. „Im Zentrum stehen jeweils zwei Pop-Songs aus dem Radio, in stimmungsvollen Coverversionen vorgetragen, die in einem kurzen Wort-Impuls auf ihre Botschaft und ihren geistlichen Inhalt hin untersucht werden“, heißt es in der Ankündigung. Neben den Pop-Songs gibt es moderne Glaubenslieder mit frischen Texten zum Zuhören und Mitsingen.

Los geht es am Freitag, 22. September, um 19 Uhr zusammen mit Pastorin Svenja Lange in der Heilig-Geist-Kirche in Deichhorst. Unter dem Titel „Hoffnungs-Träume“ geht es unter anderem um die Songs „Wenn die Tage am dunkelsten sind“ von Philipp Poisel und „Hoffnung“ von Jan Delay. Nächste Station ist am Freitag, 27. Oktober, mit Pastorin Tabina Bremicker in der Zwölf-Apostel-Kirche in Düsternort, weiter geht es am Freitag, 24. November, mit Pastor Ferdinand Scheel in der Stadtkirche bis zum letzten Halt am Freitag, 22. Dezember, Pastor Christoph Martsch-Grunau in der St.-Johannes-Kirche in Hasport. Beginn ist immer um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.