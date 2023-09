Im Stadtteil Deichhorst ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Nachdem die Groninger Straße ab dem Kreisel voll gesperrt worden war, weil die Fahrbahn massiv unterspült war, ist die Sperrung laut der Polizei nun wieder aufgehoben worden und die Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. Lediglich ein kleiner Bereich auf der Straße sei noch abgesperrt, der umfahren werden muss.

Der Druck im Trinkwassernetz war bis in den Nachmittag hinein in dem umliegenden Wohngebiet vermindert gewesen. Wie Britta Fengler, Sprecherin der Stadtwerke Delmenhorst, auf Nachfrage mitteilt, konnten die dort unter Hochdruck tätigen Mitarbeiter den Schaden am frühen Nachmittag aber soweit beheben, dass durch besagte Leitung wieder Wasser fließt. Erst vor wenigen Tagen hatte es an der Straße Am Grünen Kamp ebenfalls einen Wasserrohrbruch gegeben.