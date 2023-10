Lesestoff für Schnäppchenjäger Großer Andrang bei Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei Delmenhorst Von Dirk Hamm | 21.10.2023, 17:39 Uhr Lesehungrige kamen beim Bücherflohmarkt am Samstag in der Stadtbücherei reichlich zum Zuge. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down

In der Stadtbücherei Delmenhorst haben sich aus dem Bestand aussortierte Bücher beim jährlichen Flohmarkt am Samstag als Renner erwiesen. Auch noch in den kommenden Tagen werden Schnäppchenjäger fündig.