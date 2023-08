Ansturm auf das Große Schlemmen bei Inkoop: Gut 300 Karten sind beim exklusiven Vorverkauf für den Inkoop-Schlemmerabend im November am Donnerstag über den Tresen gegangen. Bis zu vier Karten konnten Interessierte pro Person kaufen. Noch sind welche übrig.

Verkauf von Restkarten geht weiter

Manche Kunden gingen auf Nummer Sicher: Mit dem Klappstuhl positionierte sich einer der ersten Kunden bereits eineinhalb Stunden vor Verkaufsbeginn vor dem Verlagshaus. Am Freitag, 1. September geht der Verkauf von Restkarten weiter.

Köstlichkeiten an fast 50 Ständen

Der Schlemmerabend der Inkoop-Verbrauchermärkte findet am 14. November zwischen 19 und 22 Uhr in dem Markt an der Oldenburger Straße statt, wo man an fast 50 Ständen Köstlichkeiten genießen kann. Ab 2020 hatte die Kult-Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich nicht stattgefunden.