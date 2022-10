Schmücken seit sechs Jahren zu Halloween ihren Vorgarten (von links): Maike, Samantha und Andre Ließ. Foto: Florian Mielke up-down up-down Halloween-Häuser So gruselig ist es in Delmenhorst und Ganderkesee Von Florian Mielke | 28.10.2022, 20:09 Uhr

Am Abend und in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wird Halloween gefeiert - und das nicht nur in den USA. Auch einige Delmenhorster und Ganderkeseer haben ihre Häuser schaurig schön geschmückt. Hier erzählen sie warum.