Das Boulevardtheater Bremen im Woltmershausener Tabakquartier baut sein Gastspielangebot weiter aus. Neben dem Kabarettprogramm „Jetzt oder nie!“ von Frieda Braun am 8. und 9. November, dem Weihnachtskonzert der „Swingin‘ Fireballs“ am 19. Dezember und der Impro-Show von „Chaos Royal“ am 13. Februar 2024 präsentiert das junge Komödienhaus nun auch die Komödie „Der letzte Pinguin“ des Ohnsorg-Theaters. Der Vorhang öffnet sich am 17. März 2024.

Uraufführung aus der Feder von Sönke Andresen

Bei der Komödie handelt es sich um die Uraufführung des Stückes aus der Feder von Sönke Andresen, das auf Hochdeutsch und Plattdüütsch (Platt von Christian Richard Bauer) aufgeführt wird: Auf einem in die Jahre gekommenen Polarkreuzfahrtschiff hat sich eine illustre Reisegesellschaft versammelt. Auf dem Programm steht – neben fröhlichem Bordprogramm – die Rettung der Welt. In der Antarktis soll ein Naturschutzgebiet für die letzten frei lebenden Pinguine eröffnet werden. Im Laufe der Reise entwickelt sich das Beisammensein auf dem Schiff zu einem Wettstreit um den richtigen Lebensstil, korrekte Weltanschauungen, die gebührende Aufmerksamkeit und die Suche nach Sinn und Unsinn.

Humorvoll, satirisch und leicht überdreht setzt sich diese Komödie mit unseren Sehnsüchten, Träumen und Illusionen auseinander – und das ganz ohne erhobenen Zeigefinger“, heißt es in der Ankündigung.

In der Inszenierung von Murat Yeginer spielen Erkki Hopf, Peter Kaempfe, Vincent Lang, Verena Peters, Anton Pleva, Dieter Schmitt, Linda Stockfleth, Laura Uhlig und andere.

Vorverkauf läuft bereits

Der Vorverkauf für „Der letzte Pinguin“ am 17. März 2024 ab 20 Uhr läuft ab sofort über das Boulevardtheater Bremen — auch online unter www.boulevardtheater-bremen.de.