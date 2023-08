Fundtier an der Almutstraße Besitzer meldet sich: Happy End für ausgebüxte Schildkröte in Delmenhorst Von Jonas Altwein | 25.08.2023, 16:50 Uhr Diese Schildkröte wurde am Dienstag in der Almutstraße entdeckt. Foto: Jonas Altwein up-down up-down

Anwohner entdeckten am Dienstag an der Almutstraße in Delmenhorst eine Schildkröte unter einem Auto und nahmen das Tier vorübergehend in Obhut. Jetzt hat sich der Besitzer gemeldet.