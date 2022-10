Harte Jahre stehen für die Delmenhorster Stadtfinanzen an. Foto: Symbolfoto: Patrick Pleul up-down up-down Delmenhorster Stadtfinanzen Hartes Sparprogramm kündigt sich an Meinung – Frederik Grabbe | 07.10.2022, 06:15 Uhr

Ein solch hohes Defizit hat es in Delmenhorst in der jüngeren Vergangenheit so noch nicht gegeben. Bürgerinnen und Bürger dürfen sich auf Einschnitte einstellen. Ein Kommentar.