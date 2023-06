Am 1. Juli startet im Haus Coburg die neue Ausstellung „Kindheit(en). Von Erinnerungen in der Kunst“. Archivfoto: Andreas Nistler up-down up-down Vom 1. Juli bis 10. September Familie und Kindheit im Mittelpunkt der neuen Ausstellung im Haus Coburg in Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 23.06.2023, 16:37 Uhr

Moshtari Hilal hat sieben Frauen eingeladen, an der Ausstellung im Haus Coburg zu partizipieren. In der Städtischen Galerie Delmenhorst bekommt das Netzwerk einen temporären Ort, an dem die Künstlerinnen Tamina Amadyar, Jeanno Gaussi und Farila Neshat, die Filmemacherinnen Parwana Haydar, Shahrbanoo Sadat und Zamarin Wahdat sowie die Designerin und Textilkünstlerin Zuhra Hilal ihre Werke präsentieren.