Ein unbeschwertes Leben und viel Freiheit, aber auch Lebertran und Läusemittel am Sonntag und „verdiente“ Prügel nach gefährlichen Aktionen: Was die Autoren des neuen Jahrbuches des Heimatvereins Delmenhorst aus ihrer Kindheit und Jugend in der Stadt in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg erzählen, unterscheidet sich doch sehr vom heutigen Aufwachsen. Aber auch das Heimatjahrbuch 2023 per se, das im Isensee Verlag erschienen und für 14 Euro im örtlichen Buchhandel zu kaufen ist, unterscheidet sich von seinen Vorgängern.

Mehr Lebensgeschichten, weniger historische Forschung

So gehe es darin größtenteils um persönliche Lebensgeschichten als um historische Forschung, berichtet Herta Hoffmann, die nicht nur die erste Vorsitzende des Heimatvereins Delmenhorst ist, sondern auch einen der nur zwei geschichtswissenschaftlichen Beiträge im neuen Jahrbuch geschrieben hat. In ihren Texten beschäftigen sich Hoffmann und Michael Hirschfeld unter dem Oberpunkt „Erforschen“ – zur Strukturierung wurde das Buch zudem in die Punkte Erhalten, Entwickeln und Erleben eingeteilt – passend zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins mit dem Krisenjahr 1923 und der damaligen Berichterstattung. Dabei geht es nicht nur um Reparationszahlungen, Hyperinflation und die Skepsis gegenüber der Weimarer Republik, sondern auch um den Alltag.

Forschung eher in Chronik zum 100-jährigen Jubiläum

Dass die Zeitzeugenberichte unter dem Punkt Erhalten mit Abstand den meisten Platz in dem 114-seitigen Werk einnehmen, findet Hoffmann nicht tragisch, sondern sogar „schön“: „Historische Forschung hatten wir schon in unserer Chronik zum 100-jährigen Jubiläum.“ Zur Jubiläumsfeier habe es zudem Vorträge gegeben, durch die die damalige Zeit wieder lebendig geworden sei: „Und wir wollen dieses Delmenhorst auch für unsere Kinder und Enkelkinder lebendig werden lassen. Außerdem habe ich durch die Geschichten als Zugezogene richtig viel über Delmenhorst gelernt“, sagt die ehemalige Maxe-Lehrerin, die seit 1979 in der Stadt lebt.

Herta Hoffmann und die anderen Autoren präsentierten im Stadtmuseum das neue Heimatjahrbuch.

Kriegs- und Nachkriegsjahre

Die Zeitzeugenberichte sind dabei chronologisch geordnet und starten in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wilfried Runge, der vor Kurzem 95 Jahre alt geworden ist, macht den Anfang und berichtet in den Erzählungen über seine Kindheit und Jugend unter anderem, wie er zur Fliegerei gekommen ist. Als kleine Hommage erzählt Gunda Engelhardt danach, wie ihre ältere Schwester 1942 im Kriegsjahr seltene neue, aber auch zu kleine Schuhe bekam und fast daran gestorben wäre.

Nachdem Volker Kropik an die vielen heimatvertriebenen Schlesier erinnert, die nach dem Krieg nach Delmenhorst kamen, gibt Dieter Rüdebusch seine kindlichen Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkriegs preis. Anschließend berichtet er zudem von seiner Teilnahme an der Frankreichfahrt der evangelischen Jugend Delmenhorst im Juni 1960.

Franz-Dieter Poppe erzählt anschließend zudem nicht nur etwas über die alte Familien- und Firmentradition seiner Familie in Delmenhorst, sondern wie auch Erhard Flocke und Heinz Dauelsberg von seiner unbeschwerten Kindheit und Jugend in der Innenstadt. „Die Stadt war unser Spielplatz und wir haben viel Blödsinn gemacht. Die Eltern haben meist abends erst erfahren, was wir gemacht haben, aber das interessierte sie auch nicht“, stellte er fest, wie sich die Einstellungen vieler Eltern bis heute gewandelt haben.

Von Disco-Zeit bis zum Kassettenkind der 1980er

In die 1960er Jahre geht es dann wieder mit dem Bericht von Hans-Christian-Schröder über die Disco-Zeit in Delmenhorst und dem von Heinz-Ulrich Hoffmann über die Zeit im 1963 erbauten Stadt- bzw. Graftbad. Wolf-Dietrich Langhof, dessen Familie 1956 aus Schwerin nach Delmenhorst zog, erzählt zudem, warum er immer noch gerne in Delmenhorst wohnt, bevor Sönke Ehmen sich an seine Zeit als „Kassettenkind“ in den 1970er und -80er Jahren zurückerinnert.

Schüler bringen frische Ideen

Ein Thema, das den Heimatverein laut seiner Vorsitzenden stark beschäftigt, ist angesichts der verstorbenen Mitglieder, die neben den verschiedenen Aktionen des Vereins im vergangenen Jahr ebenfalls Erwähnung im neuen Jahrbuch finden, die Gewinnung neuer Autoren. Aus diesem Grund freut sich Hoffmann auch über die „sehr innovativen“ Beiträge von Abiturienten des Max-Planck-Gymnasiums und eines BBSII-Schülers, die sich unter anderem mit den Themen Heimat im Comic, dem Gefühl, mehrere Heimaten zu besitzen oder ihren vielfältigen Heimaten beschäftigten.

Heimatverein hat Jugendabteilung gegründet

Um die Zusammenarbeit mit Schulen weiter auszubauen, habe der Heimatverein nun eine Jugendabteilung gegründet, zu der aktuell sieben Personen zählen, berichtete Collin Hoffmann aus eben jener Abteilung. Diese wollen unter anderem einen Podcast zu verschiedenen Themen machen, an der jeder teilnehmen kann. Ziel sei es, die unterschiedlichen Generationen wieder mehr miteinander ins Gespräch zu bringen. „Wir brauchen junge Leute, aber auch den Mittelbau im Alter zwischen 30 und 50 Jahren“, ergänzte Herta Hoffmann, um diesbezüglich bereits eine gute Nachricht zu verkünden: „Wir haben Markus Weise gewonnen, der in Delmenhorst ja schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat.“