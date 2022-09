Gleich zwei große Feiern: Heinrich Schmalriede ist Engelkonfirmand und feierte dieses Jahr bereits seinen 100sten Geburtstag. Foto: Lea Borner up-down up-down Vor 85 Jahren konfirmiert Heinrich Schmalriede feierte Engelkonfirmation in St. Laurentius-Kirche Hasbergen Von Lea Borner | 19.09.2022, 16:15 Uhr

Ein 100-Jähriger hat seine Engelskonfirmation in der St. Laurentius-Kirche in Hasbergen gefeiert - zusammen mit 31 anderen Konfirmationsjubilaren. Gemeinsam schwelgten sie in Erinnerungen an den lang zurückliegenden, großen Tag.