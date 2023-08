Wenn die Schmucklilien so schön in der Einfahrt der Familie Pydde blühen, weiß das Ehepaar: Bald steht wieder der Hochzeitstag bevor. Auch in diesem Spätaugust zeigen sich die Liebesblumen, so die Übersetzung des altgriechischen, wissenschaftlichen Namens „Agapanthus“, wieder in voller Pracht. An diesem Donnerstag feiern Helke und Egon Pydde aus Delmenhorst ihre Diamantene Hochzeit.

Ein Meilenstein

Die beiden wissen um den Stellenwert dieses Meilensteins. „60 Jahre sind eine schöne Zeit“, sagt Helke Pydde und schiebt hinterher: „Das erlebt heute kaum noch einer.“ Doch die beiden haben sich gefunden und sind zusammengeblieben – in guten wie in schlechten Zeiten, wie das Eheversprechen verlangt.

Begonnen hat die Liebesgeschichte in der Diskothek „Zum Sonnenstein“ in Harpsedt. Im Februar 1961 besuchten beide die Rosenmontagsfete und fanden zueinander. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit und für Egon Pydde der Umzug von Bremen nach Hasport/Annenheide. Dort lebten zunächst vier Generationen unter einem Dach: Im Bauernhaus fanden bis 1965 das junge Paar mit Kind sowie Helke Pyddes Großeltern und Eltern Platz. „Das ging alles“, betont sie. Auf dem Grundstück baute die Familie dann ein eigenes Haus, das Ehepaar wohnt hier noch immer.

Gemeinsame Reisen

Mit nur einem Gehalt die eigenen vier Wände zu finanzieren, sei auch damals schon ein Kraftakt gewesen. Helke Pydde spricht von „mageren Zeiten“. Ihr Ehemann sieht dabei aber auch die Vorzüge, die die Nähe zu den Schwiegereltern brachte: „Wir konnten immer weg.“ Und wenn die beiden mal alleine verreisen wollten, passten die Großeltern auf. Dadurch ließ es sich auch gut arrangieren, dass beide Eltern arbeiteten: Egon Pydde als Maschinenbauer zuerst bei Klingele, dann bei Brinkman und Mercedes. Mit dem Schichtdienst blieb da so manches Mal auch nicht viel Zeit für gemeinsame Stunden. Helke Pydde betätigte sich zunächst bei Kepa, später bei Karstadt in Delmenhorst.

Ohnehin reisten die beiden gerne. Sie besuchten Madeira, Gran Canaria, Kaliningrad oder das Nordkap. Familienbesuche in Mecklenburg-Vorpommern, lange Zeit nur über die innerdeutsche Grenze erreichbar, oder Naherholungsziele an Nord- und Ostsee oder im Harz standen ebenfalls im Programm. Auch Spaziergänge, etwa an der Großen Höhe, schätzten die beiden, während die Großeltern auf den Enkel aufpassten. „Der uralte Mann hat dann noch für uns Kaffee gekocht“, sagt Egon Pydde und lacht.

Die Familie packt mit an

Im Gegenzug halfen er und Helke Pydde dabei, die Wiesen und Weiden zu bewirtschaften. „Die Arbeit hier war Sport“, erinnert sich Egon Pydde. Inzwischen haben sie die rund fünf Hektar Fläche weitgehend verpachtet. Die große Diele nutzt nun der Nachwuchs, um etwa an Autos zu basteln, und packt dafür auch immer mit an, wenn es auf dem Hof etwas zu tun gibt.

Ihre Diamantene Hochzeit feiern die Pyddes mit Verwandten, Freunden und der erweiterten Nachbarschaft. „Wir haben praktisch nie Probleme gehabt“, sagt Egon Pydde über die gemeinsame Zeit und seine Frau stimmt zu: „Wir waren immer glücklich.“ Die immer wieder blühenden Schmucklilien an der Einfahrt sind der symbolische Beweis dafür.