Jaspar und David aus der 1c (vorne von links) zeigen die Ausleihkarten. Gemeinsam mit ihren Mitschülern und den „Großen“ Sonia Voigt (Förderverein), Alexandra Gotzes (Konrektorin), Christina Körner (Sozialarbeiterin), Hendrike Rehbein (Rektorin), Ann-Kathrin Behrens (Lehrerin) und André Tiedemann (Round Table 91) freuen sie sich auf viel Bewegung in den Pausen. Foto: Marco Julius up-down up-down „Round Table 91 Delmenhorst“ spendet Hermann-Allmers-Schule freut sich über neue Pausenspielgeräte in buntem Container Von Marco Julius | 28.06.2023, 16:11 Uhr

Dank einer Spende des Service-Clubs Round Table 91 Delmenhorst kommt an der Hermann-Allmers-Schule in den Pausen jetzt einiges in Bewegung. Die Kinder waren dabei von Beginn an eingebunden.