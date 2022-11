Foto: Torsten Silz Kabarettprogramm „Ach ja“ HG. Butzko mit neuem Programm in der Villa Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 01.11.2022, 11:19 Uhr

Der selbst ernannte Gelsenkirchener Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts beleuchtet in seinem Programm „Ach ja“ Lügen, Vertuschungen und falsche Versprechungen der vergangenen 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien. Er tritt am 10. November in Delmenhorst auf.