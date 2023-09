Gastronomie an der Graft Lokal bleibt zu: Inhaber zieht sich endgültig von Hi Sushi in Delmenhorst zurück Von Frederik Grabbe | 28.09.2023, 16:09 Uhr Das asiatische Restaurant Hi Sushi im früheren Graftspeicher bleibt geschlossen. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down

Der Inhaber des Sushi-Restaurants an der Graft in Delmenhorst will endgültig nicht weitermachen. Das hat er jetzt mitgeteilt. Aber: In der Frage der Nachfolge könnte sich etwas tun.