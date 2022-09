In dieser reizvollen Stadtrandlage will Delmenhorst Platz für bis zu 160 Wohnungen schaffen. Foto: Michael Korn up-down up-down Neue Baugrundstücke in Delmenhorst Hier plant Delmenhorst ein neues Mega-Baugebiet Von Michael Korn | 21.09.2022, 17:15 Uhr

Am nördlichen Stadtrand will Delmenhorst ein riesiges Neubaugebiet ausweisen. So soll die Siedlung zu einem klimafreundlichen Modellquartier werden.