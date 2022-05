An Grillfleischautomaten, wie hier in Wildeshausen bei der Fleischerei Herzog, kann man auch sonn- und feiertags Grillfleisch und Bratwurst kaufen. FOTO: Ruben Schiefke-Gloystein Auch an Feiertagen einkaufen Hier stehen Grillfleisch-Automaten in Delmenhorst und Umgebung Von Ruben Schiefke-Gloystein | 25.05.2022, 06:35 Uhr

An Grillfleisch-Automaten finden Kunden rund um die Uhr Leckeres für den Grill - auch an Sonn- und Feiertagen, wie dem anstehenden Himmelfahrtstag. Ein Überblick über die Standorte in Delmenhorst und in der Umgebung.