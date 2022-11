In der Delmetal-Kaserne vermittelt ein großformatiges Diorama einen Eindruck von der Ausdehnung des Fliegerhorsts Adelheide in der NS-Zeit. Foto: Sönke Ehmen up-down up-down Arbeitsgruppe arbeitet Zwangsarbeit auf Hinweise auf Hinrichtungen auf ehemaligem Fliegerhorst Adelheide Von Dirk Hamm | 19.11.2022, 12:51 Uhr

Was hat sich in den Kriegsjahren auf dem Militärflugplatz in Adelheide abgespielt? Eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Heimatvereins hat sich zum Ziel gesetzt, Licht ins Dunkel eines noch weithin unbekannten Kapitels der Delmenhorster Stadtgeschichte zu bringen.