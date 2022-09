August 1994: Im Helmut-Lange-Haus wurde ein neuer Verbrauchermarkt eröffnet. Foto: dk-Archiv up-down up-down Historische Stadtansicht „HL“ ziert noch immer ehemaliges Möbelhaus an der Cramerstraße Von Dirk Hamm | 03.09.2022, 11:01 Uhr

Der Name des Helmut-Lange-Hauses in Delmenhorst erinnert an einen Unternehmer, der ein Möbel-Imperium schuf. Die historische Stadtansicht entstand, als sein Stern am Verglühen war.