So ändern sich die Zeiten: Als eine „Initialzündung für die Belebung der Innenstadt“ bezeichnete Heinz-Jürgen Buchholz, damaliger Sprecher des Delmenhorster Einzelhandelsverbandes, im Jahr 2004 die Eröffnung der H&M-Filiale im „Neuen Fitgerhaus“, das im selben Jahr feierlich eröffnet wurde. McDonald‘s (seit 1979 in der City) und die Modekette begannen damals am selben Tag im September und sollten die Zugpferde in exponierter Lage werden. Zeitgleich wurden zusammengerechnet Millionen von Euros an anderen Standorten in der Fußgängerzone investiert: Kloppenburg, Nordsee, Leffers – natürlich auch Karstadt. Sie alle setzten auf den Standort Lange Straße. Und sie alle sind längst nicht mehr da.

Seit Monaten (fast) nur noch Hiobsbotschaften in der Innenstadt

Im Mai folgte der Modegigant H&M. Im September geht der – in der Innenstadt kleine – Fastfood-Riese McDonald‘s. Und das nach weit mehr als 40 Jahren am Rathausplatz. Das sind Abgänge mit Zündstoff – auch wenn Discounter Tedi die H&M-Lücke in Zukunft schließen soll. Während noch vor fast 20 Jahren davon gesprochen wurde, wie viele Millionen in die Innenstadt investiert werden, gibt es seit Monaten (fast) nur noch Hiobsbotschaften: Gerry Weber dicht, Colors of Life zu, Tabak Niemeier weg. Die Liste der Abgänge in den vergangenen zwölf Monaten ist noch länger und liest sich wie ein bedauerliches Requiem.

Das Delmenhorster Kreisblatt titelte anlässlich der Eröffnung des „Neuen Fitgerhauses“ einst „Schrittmacher für das City-Herz?“ Heute, im Jahr 2023, sind die Herzschläge, die durch die Innenstadt hallen, spürbar schwächer geworden. Der Schwund an Laufkundschaft wurde bereits von mehreren Innenstadtakteuren angesprochen – ein düsteres Zeichen für die Geschäftslage.

Die Frage, die sich längst stellt, lautet: Wie kann die Stadt Delmenhorst diesem bedrohlichen und immer größer werdenden Trend entgegenwirken? Ein kollektives Handeln ist unausweichlich. Die Stadtverwaltung, die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), Vermieter und Kaufleute müssen an einem Strang ziehen, um eine Mini-Renaissance der Innenstadt zu ermöglichen. Andernfalls droht die einst blühende Stadtlandschaft endgültig zu verfallen. Geförderte Pop-up-Stores können auf Dauer jedenfalls nicht die Lösung sein, wenn die großen Namen verschwinden.