Die Umstellung vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne verlief in Delmenhorst zum Jahreswechsel eher ruckelig, wie diese Ecke an der Goethestraße zeigt. Foto: Eyke Swarovsky Noch viele Gelbe Säcke an der Straße Müll in Delmenhorst: Holpriger Start für die Gelbe Tonne und | 03.01.2023, 14:57 Uhr Von Florian Mielke Frederik Grabbe | 03.01.2023, 14:57 Uhr

Die Einführung der Gelben Tonne zu Jahresbeginn in Delmenhorst verläuft recht holprig. Teilweise stellten einige Bürger dennoch Gelbe Säcke an die Straße. Abgeholt werden sie nicht. Was jetzt wichtig ist.